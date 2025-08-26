Bei der Frage, ob zur finanziellen Sicherung der Vorsorge das Rentenalter erhöht oder die Leistungen gekürzt werden sollen, sprachen sich laut der Umfrage 61 Prozent für eine Erhöhung des Rentenalters aus. Bei Männern (74 Prozent) und den 45- bis 65-Jährigen (68 Prozent) sei die Zustimmung am höchsten gewesen.