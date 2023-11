Aktuell ist Sahgal stellvertretender Leiter der Abteilung Steuern beim Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF in Bern. Davor war er unter anderem als Botschaftsrat und Leiter des Bereichs Finanz- und Steuerpolitik bei der Schweizer Botschaft in der US-Hauptstadt Washington tätig gewesen. Zudem hatte er als stellvertretender Sektionschef in der Abteilung Menschliche Sicherheit beim EDA in Bern und als Attaché diplomatique bei der Schweizer Mission bei der EU in Brüssel gearbeitet.