Der 1967 geborene italienisch-schweizerische Doppelbürger leitet EFG International seit 2018, nachdem er zuvor Finanzchef der Zürcher Privatbank war. Die EFG International war in den vergangenen Jahren unter Pradellis Führung durch ein starkes Wachstum bei den verwalteten Vermögen wie beim Gewinn aufgefallen. Er fühle sich durch das ihm entgegengebrachte Vertrauen geehrt, wird Pradelli zitiert: «Ich bin mir der Bedeutung dieses Amtes für den Schweizer Finanzplatz sehr bewusst.»