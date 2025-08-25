Die US-Regierung habe beschlossen, die bisher gültige Freigrenze von 800 US-Dollar bei der Einfuhr von Waren per 29. August aufzuheben, teilte die Schweizerische Post am Montag mit. Ohne diese Freigrenze müsse jede Warensendung - egal wie klein und mit welchem Wert - beim US-Zoll angemeldet und verzollt werden.