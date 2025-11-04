Mit Blick auf den Aussenhandel der Schweiz betonte der Direktor die Wichtigkeit einer Diversifizierung. Dabei forderte er eine Aktualisierung der bestehenden Freihandelsabkommen (FHA) sowie neue FHA zu schliessen. Der dabei erschlossene Marktzugang müsse aber auch «KMU-tauglich» ausgestaltet werden. Dabei würde sich der SGV für sogenannte «KMU-Kapitel» einsetzen.