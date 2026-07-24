Allerdings habe die US-Regierung noch nicht das letzte Wort gesprochen, da aktuell noch Untersuchungen liefen. Den Vorwurf, die Schweiz gehe nicht ausreichend gegen Zwangsarbeit vor, wies er jedoch zurück. «In unserer Branche haben die Unternehmen noch strengere Standards eingeführt, um Zwangsarbeit auszuschliessen», betonte er.