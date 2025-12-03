Die unter Korruptionsverdacht stehende frühere EU-Chefdiplomatin und italienische Aussenministerin Federica Mogherini ist nach ihrer Festnahme am Dienstag wieder auf freiem Fuss. Sie gilt in dem Ermittlungsverfahren nun aber offiziell als Beschuldigte, wie die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) mitteilte. Demnach werden ihr und zwei anderen Personen Beschaffungsbetrug, Korruption, Interessenkonflikte und die Verletzung der beruflichen Schweigepflicht vorgeworfen. Untersuchungshaft wurde nicht verhängt, weil keine Fluchtgefahr gesehen wird.