Russische und ukrainische Truppen liefern sich im Raum Kursk und im Donbass zunehmend schwere Kämpfe. Der Generalstab in Kiew meldete, dass in der Region um Donezk Luft- und Artillerieschläge in den Richtungen Pokrowsk, Torezk und Kurachowe abgewehrt worden seien. Die Rede war von zahlreichen Zusammenstössen. Das russische Verteidigungsministerium hingegen berichtete von neuen Gebietsgewinnen in der Region. Überprüfbar waren die Angaben beider Seiten nicht. Besonders schwere Kämpfe tobten weiter in der russischen Region Kursk, wo seit dem 6. August ukrainische Truppen Ortschaften einnehmen und kämpfen. Etwa 10.000 Ukrainer sind aus Sicht von Militäranalysten dort im Einsatz.