EU-Ratspräsident António Costa sprach den Verwundeten und den Familien der Opfer der «ungeheuerlichen Angriffe» sein Mitgefühl aus. «Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist gescheitert, und deshalb greift es nun bewusst zur Terrorisierung der Zivilbevölkerung», schrieb er auf der Plattform X. «Russland muss diesen Terrorkrieg beenden.» Die EU werde den Druck auf Russland weiter erhöhen, so der Portugiese. «Und wir werden unsere standhafte Unterstützung für die Ukraine aufrechterhalten, während sie sich gegen die russische Aggression verteidigt.»