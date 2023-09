In Mittelgriechenland regnete und gewitterte es am Donnerstag den vierten Tag Folge. Vor allem die grosse Tiefebene in der Region Thessalien, die «Kornkammer» Griechenlands, steht unter Wasser. Die Infrastruktur ist schwer getroffen, in weiten Teilen der Region gibt es keinen Strom und kein Wasser./tt/axa/DP/mis