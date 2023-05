Zürich, 10. Mai (Reuters) - Die Schweizer Börse hat die Vortagesverluste am Mittwoch ausgeweitet. Händler erklärten, der überraschende Rückgang der US-Inflationsrate habe an den Finanzmärkten für Umschichtungen gesorgt. Während die Anleger Aktien von Wachstumswerten kauften, hätten sie die an der Schweizer Börse schwer gewichteten defensiven Titel eher abgestoßen. Der SMI verlor bis kurz vor Schluss 0,9 Prozent auf 11.447 Zähler. Die US-Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen legte im April nur noch um 4,9 nach 5,0 Prozent im März zu. Damit steigen die Chancen, dass die US-Notenbank die Zinsen in der kommenden Sitzung unverändert lassen wird. Die Zinserhöhungen hatten den Wachstumswerten seit vergangenem Jahr zugesetzt. Nun zeichne sich möglicherweise eine Verschiebung der Anlegerpräferenzen ab, erklärten Marktteilnehmer.