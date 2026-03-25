Die ukrainischen Streitkräfte haben Russland in der Nacht zum Mittwoch mit grossen Drohnenschwärmen angegriffen und Brände im Ostseehafen Ust-Luga ausgelöst. Das Verteidigungsministerium in Moskau berichtete, dass 398 feindliche Langstreckendrohnen über vielen Teilen Russlands abgefangen worden seien. Nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass war es der bislang schwerste Drohnenangriff aus der Ukraine. Am Dienstag hatte die russische Armee neben Raketen auch eine Höchstzahl von fast 950 Kampfdrohnen auf die Ukraine abgefeuert.