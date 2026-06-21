Teheran sagt eher kurze erste Runde voraus

Die erste Gesprächsrunde in der Schweiz startete nach Angaben des Vermittlers Katar am Sonntagnachmittag. Dabei seien neben Vertretern aus den USA und dem Iran auch Delegationen der vermittelnden Länder Pakistan und Katar vertreten gewesen. Man habe die Hoffnung, dass die Treffen zu einer «umfassenden und dauerhaften Einigung führen zu allen Punkten im Rahmenabkommen», auf das Washington und Teheran sich geeinigt haben, hiess es. Es solle um eine Waffenruhe im Libanon, ungestörten Ölexport und die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte gehen, so Irans Aussenamtssprecher Ismail Baghai.