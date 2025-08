Die US-Zollpolitik hat dabei im Moment nur geringe Auswirkungen, sagte Finanzchefin Astrid Hermann am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Dies könne sich jedoch jederzeit ändern, erläuterte sie mit Blick auf die laufende Unsicherheit bei dem Thema. Besonders im Fokus stehen dürfte dabei die Luxusmarke La Prairie, die ihren Sitz in der Schweiz hat. Die US-Regierung hat das Land letzte Woche mit besonders hohen Zöllen belegt. Für dieses Jahr zeigte sich Hermann jedoch optimistisch und verwies auf die hohen Lagerbestände.