Zu erwarten ist, dass diese Zahl der stellenlosen Bankangestellten in den nächsten Monaten noch ansteigen wird. In Bälde sollte nämlich der Übertrag der CS-Kundenbeziehungen auf die UBS abgeschlossen sein. Dann werden viele der Integrationsteams wohl nicht mehr gebraucht, was zu vielen Entlassungen bei der UBS führen dürfte. Konzern-Chef Sergio Ermotti hatte schon kurz nach der CS Übernahme angekündigt, dass im Rahmen der Integration bis Ende 2026 rund 3000 Stellen in der Schweiz wegfallen würden.