Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch eine Strafanzeige eines Schwyzer Unternehmens im Dezember 2024, wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte. Die mutmassliche Täterschaft soll der Firma eine Investitionsmöglichkeit vorgetäuscht haben und sie dazu gebracht haben, einen «grösseren Geldbetrag» in Form von Kryptowährungen auf eine von ihr kontrollierte Wallet-Adresse zu überweisen. Wenige Tage später brach der Kontakt zum Mittelsmann ab.