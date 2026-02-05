Der Gewinn der SZKB sank 2025 unter dem Strich um 4,3 Prozent auf 84,5 Millionen Franken, wie das Staatsinstitut am Donnerstag mitteilte. Noch deutlicher war der Rückgang beim Geschäftserfolg, der das operative Ergebnis widerspiegelt: Er lag mit 137,9 Millionen Franken um 8,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Bank habe damit nicht an die Rekordergebnisse der letzten beiden Jahre anknüpfen können, heisst es in der Mitteilung.