In den Monaten Januar bis Juni steigerte die SZKB ihren Gewinn um 15 Prozent auf 42,7 Millionen Franken. Dass der Reingewinn nicht noch deutlich höher ausfiel, lag vor allem an Rückstellungen in die Reserven für allgemeine Bankrisiken. Diese stiegen im Jahresvergleich auf 50,5 von 21,5 Millionen Franken an. Der Geschäftserfolg, der als Mass für die operative Leitung einer Bank gilt, legte hingegen um fast 60 Prozent auf 93,1 Millionen Franken zu.