Vor diesem Hintergrund sei der Abschluss der laufenden Verhandlungen zwischen der Schweiz und den USA über ein bilaterales Handelsabkommen von grosser Bedeutung. Scienceindustries begrüsse diese Gespräche ausdrücklich. «Ein Abkommen würde zu mehr Rechts- und Planungssicherheit führen und die wirtschaftlichen Beziehungen nachhaltig stärken.»