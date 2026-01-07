Das Papier setzte damit seine schwache Entwicklung der vergangenen Monate fort. Der zwischenzeitliche Kurshöhenflug im Sommer 2025 ist wieder aufgezehrt. Mit rund 82 Euro ist die Aktie inzwischen unter dem Niveau vom Vorjahresbeginn angekommen - dabei war sie im Juli bis auf fast 123 Euro geklettert.