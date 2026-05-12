Der Internetportalbetreiber Scout24 will in den kommenden Jahren weiter wachsen und setzt dabei auch auf neue Produkte und Künstliche Intelligenz. Für den Zeitraum 2027 bis 2028 wurde die Zielspanne für das Umsatzwachstum auf das «obere Ende» des hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Zehnerprozentbereichs angehoben, wie der Konzern im Rahmen eines Kapitalmarkttages am Dienstag in Berlin mitteilte. Die auf dem Kapitalmarkttag 2024 ausgegebenen Ziele sahen hier ein Wachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Zehnerprozentbereich vor.