An der Börse geriet die Aktie am Donnerstag unter Druck und verlor gegen Mittag noch knapp vier Prozent. Seit Jahresbeginn hat sie gut ein Fünftel an Wert verloren. Wie auch andere Titel aus dem Internet- und Softwarebereich bekam die Aktie zuletzt die Sorgen der Anleger vor den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf etablierte Geschäftsmodelle zu spüren. Angesicht der erneuten Kursverluste, die sich seit dem im Sommer 2025 erreichten Rekordhoch inzwischen auf fast die Hälfte summieren, droht Scout24 im März der Rauswurf aus dem Dax .