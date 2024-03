Die spanische Volkswagen -Tochter Seat plant mit der Marke Cupra den Sprung in die USA. «Cupra wird bis Ende des Jahrzehnts in den US-Markt eintreten», kündigte Seat- und Cupra-Chef Wayne Griffiths am Donnerstag an. «Eine starke Marke muss global sein.» Zudem wolle man dem 2018 gegründeten Seat-Ableger, der bisher nur in Europa aktiv ist, einen Wachstumsmarkt erschliessen. Deutschland werde aber der wichtigste Markt für die junge Marke bleiben, fügte Griffiths hinzu. 2023 entfiel fast ein Drittel des Cupra-Absatzes auf die Bundesrepublik.