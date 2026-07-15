Umweltreport: Tesla senkt Wasserverbrauch erneut

Aus dem neuen Umweltbericht von Tesla geht hervor, dass der Autobauer seinen Wasserverbrauch noch einmal gesenkt hat. Der Verbrauch sei von 450.000 Kubikmeter Wasser im Jahr 2024 auf 300.000 Kubikmeter im Jahr 2025 zurückgegangen, heisst es. Dabei darf Tesla 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr verbrauchen. Das Unternehmen sieht sich laut einem eigenen Vergleich mit Abstand unter den Werten anderer grösserer Industrieunternehmen in Brandenburg.