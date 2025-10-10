Zunächst kein weiterer deutscher Standort

Für noch grössere von der EU unterstützte KI-Fabriken - sogenannte «Gigafactories» - ist eine Entscheidung noch nicht gefallen. Aus Deutschland hatten die Deutsche Telekom , der Cloudanbieter Ionos und die IT-Tochter der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) Interesse angemeldet. Den Zuschlag für eine KI-Fabrik gab es hingegen im vergangenen Jahr bereits für das KI-Projekt «HammerHai» in Stuttgart. Insgesamt hat die EU bisher 19 Standorte für KI-Fabriken ausgewählt.