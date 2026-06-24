Emirates, die in Dubai ansässige Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, ist mit einer Flotte von mehr als hundert dieser Grossraum-Langstreckenflugzeuge der weltweit grösste A380-Kunde von Airbus. Die Inspektionen wurden von der EASA in einer Richtlinie angeordnet. Die Risse, welche die strukturelle Integrität des Flügels beeinträchtigen könnten, seien bei Inspektionen entdeckt worden. Diese hatte die EASA in einer Richtlinie vom Dezember 2025 angeordnet, so der europäische Flugzeughersteller.