Am 6. Januar hat das Seco das neue IT-System, dessen Entwicklung im Jahr 2016 lanciert worden war, «live» geschaltet. Dabei sei der Release von erheblichen technischen Problemen begleitet worden, sagte Jérôme Cosandey, Leiter der Direktion für Arbeit beim Seco, am Freitag vor den Medien. Zum Monatsende hin konnten Arbeitslosengelder für Januar nur verspätet oder noch gar nicht ausbezahlt werden.