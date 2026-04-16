«Die Schweiz weist die Vorwürfe entschieden zurück», erklärte Staatssekretärin Helene Budliger Artieda in einem Schreiben an die USA. Zwangsarbeit sei in der Schweiz verfassungs-, zivil- und strafrechtlich verboten. Als Mitglied internationaler Organisationen und Abkommen verpflichte sich das Land zur Einhaltung grundlegender Arbeitsrechte und zur Abschaffung von Zwangsarbeit. Zudem verankere die Schweiz systematisch Arbeitsrechtsbestimmungen in ihren Handelsabkommen. Über das Schreiben berichteten am Donnerstag zuerst die Zeitungen von CH Media.