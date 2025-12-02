Die Gaben - eine Rolex-Tischuhr und ein Goldbarren im Gesamtwert von rund 100'000 Franken -, die die Schweizer Unternehmerdelegation Trump Anfang November bei einem Treffen überreicht hatte, sind in die Kritik geraten. Bei der Bundesanwaltschaft gingen im Zusammenhang mit dem Treffen drei Strafanzeigen gegen Unbekannt ein. Unternehmer Alfred Gantner wehrte sich in der SRF-Sendung «Gredig direkt» von vergangener Woche gegen den Vorwurf, bei den Geschenken handle es sich um Bestechung. Solche Geschenke entsprächen den diplomatischen Gepflogenheiten.