«Sofern chinesische Fahrzeuge direkt in die Schweiz importiert werden (d.h. ohne zuvor in den EU-Binnenmarkt eingeführt worden zu sein), können sie auch im Falle einer Verhängung von Schutz- bzw. Ausgleichszöllen gegenüber chinesischen Herstellern durch die EU weiterhin zollfrei in die Schweiz importiert werden», erklärte das Staatssekretariat. Bei der Einfuhr von Motorfahrzeugen in die Schweiz seien - unabhängig des Warenursprungs, des Lieferlands oder des Herstellers - lediglich die Mehrwertsteuer sowie die Automobilsteuer zu bezahlen.