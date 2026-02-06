Das Seco arbeite seit Einführung des neuen Zahlungssystems am 6. Januar 2026 intensiv daran, die aufgetretenen erheblichen technischen Probleme zu beheben, teilte die Behörde am Freitag mit. Das Ziel sei es, die Auszahlungen der Arbeitslosenentschädigung beschleunigen zu können.
Noch kann das Seco aber nicht vollständig Entwarnung geben. Die Systemleistung habe sich in den vergangenen Wochen zwar deutlich verbessert, erreiche aber noch nicht das angestrebte Niveau, hiess es weiter. Dabei seien bis Ende Januar rund 85 Prozent der erwarteten Auszahlungssumme für diesen Monat ausbezahlt worden.
Die Probleme haben sich vor allem bei der Auszahlung von Arbeitslosenentschädigung an neu angemeldete Arbeitslose bemerkbar gemacht. Da gebe es aktuell immer noch Rückstände, so das Seco. Die Arbeitslosenkassen seien mit Hochdruck dabei, den Rückstau abzuarbeiten. Die Bearbeitung komplexer Dossiers könne aber analog zum Vorgängersystem mehrere Monate in Anspruch nehmen.
Laut dem Seco wurden vom 1. bis zum 5. Februar 2026 schweizweit rund 102,1 Millionen Franken an Arbeitslosenentschädigungen ausbezahlt. Um die Lage so rasch wie möglich zu stabilisieren und ausstehende Leistungen an die Versicherten zeitnah auszurichten, stehe das Seco in engem Austausch mit den Kantonen und den Arbeitslosenkassen.
In den vergangenen Tagen wurde in den Medien vermehrt von Menschen berichtet, die noch immer auf die Auszahlung ihrer Arbeitslosengelder warten und dadurch in finanzielle Nöte geraten. Angaben zur konkreten Anzahl der Betroffenen macht das Seco keine.
mk/hr
(AWP)