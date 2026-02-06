Die Probleme haben sich vor allem bei der Auszahlung von Arbeitslosenentschädigung an neu angemeldete Arbeitslose bemerkbar gemacht. Da gebe es aktuell immer noch Rückstände, so das Seco. Die Arbeitslosenkassen seien mit Hochdruck dabei, den Rückstau abzuarbeiten. Die Bearbeitung komplexer Dossiers könne aber analog zum Vorgängersystem mehrere Monate in Anspruch nehmen.