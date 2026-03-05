Eine Zunahme war in den Zahlen zur Kurzarbeit zu sehen, welche das Seco zeitverzögert publiziert. Mit 13'046 Personen waren im November 12 Prozent mehr von Kurzarbeit betroffen als im Vormonat. Nach wie vor würden die grössten Summen dazu für Firmen in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) sowie der Uhrenbranche abgerechnet, so Cosandey.