Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) plant eine Spezialstudie zur Belästigung am Arbeitsplatz in der Schweiz. In einer am Dienstag veröffentlichten Studie gaben neun Prozent der Befragten in der Schweiz an, durch Belästigung, Mobbing oder Gewalt am Arbeitsplatz belastet zu sein. Dies gab das Seco an einem Mediengespräch bekannt.

22.08.2023 12:10