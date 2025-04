Temu teilte am Donnerstag mit, dass man das Ergebnis ebenfalls begrüsse. «Die Anpassungen spiegeln unseren konstruktiven Ansatz in der Zusammenarbeit mit Behörden wider», wurde ein Unternehmenssprecher in der Mitteilng zitiert. Man wolle sich nun weiterhin darauf konzentrieren, der Kundschaft «ein positives Einkaufserlebnis zu bieten und strenge Standards für den Verbraucherschutz aufrechtzuerhalten».