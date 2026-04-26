Der mutmassliche Angreifer bei einem Gala-Dinner mit US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben des Secret Service «beim ersten Kontakt» gestoppt worden. Er sei ein Feigling gewesen, der versucht habe, eine «nationale Tragödie» herbeizuführen, sagte Matthew Quinn, der stellvertretende Direktor des Secret Service, weiter in einer Stellungnahme auf der Plattform X.