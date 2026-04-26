Der mutmassliche Angreifer habe die Sicherheitsvorkehrungen des Secret Service unterschätzt. Mehrere Anwesenden hatten diese zuvor kritisiert und warfen die Frage auf, wie der Mann überhaupt so weit kommen konnte.
Polizeiangaben zufolge soll der mutmassliche Angreifer eine Schrotflinte, eine Handfeuerwaffe und mehrere Messer bei sich gehabt haben. Trump veröffentlichte ein Video auf seiner Plattform Truth Social, das mutmasslich den Angreifer zeigt, wie er an Sicherheitsbeamten vorbeirennt, die anschliessend ihre Waffen auf ihn richteten.
(AWP)