Wegen eines Streiks der Seeleute haben die Fähren in Griechenland am Donnerstag den dritten Tag in Folge stillgestanden. Auch am Freitag soll es keinen Fährverkehr geben. Touristen und Einwohner von Inseln, die keinen Flughafen haben, bleiben damit von der Aussenwelt abgeschnitten. Zudem gebe es Engpässe bei der Versorgung einiger Eilande. In dringenden Fällen, etwa bei Erkrankungen, können jedoch Hubschrauber des Rettungsdienstes eingesetzt werden, berichtete das griechische Fernsehen unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.