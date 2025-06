Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat am Swiss Economic Forum 2025 für eine liberale Welthandelsordnung plädiert. Die Schweiz bleibe als exportorientierte Volkswirtschaft auf klare Regeln und möglichst freien Zugang zu Märkten angewiesen, sagte sie in ihrer Eröffnungsrede in Interlaken BE am Donnerstag.