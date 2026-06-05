Halt gibt dem Tourismus auch das wichtige Geschäft mit Gästen aus Europa und dem Heimmarkt Schweiz. Die teurer gewordenen Fernreisen könnten europäische und heimische Gäste dazu bewegen, ihre Ferien in der Schweiz zu verbringen. Jedoch sei es zu früh, um dazu für den Sommer Prognosen zu machen. «Wir werden sicher auch im Heimmarkt Aktionen lancieren. Was genau, das kann ich noch nicht verraten», so der Jungfraubahnen-Chef.