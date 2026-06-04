Als Antwort auf die Zoll-Bedrohung aus den USA habe Roche so gehandelt, wie viele Firmen anderer Branchen auch, so Schwan. «Kurzfristig haben wir die Produktion gesteigert und unsere Produkte in grösserem Umfang in die USA exportiert. Auf die lange Sicht müssen wir nun unsere Lieferketten neu arrangieren und uns in den grossen Märkten unabhängiger von der Politik machen.» Das gehe zulasten anderer Länder, auch zulasten der Schweiz.