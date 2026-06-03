Das jährlich erhobene NZZ-KMU-Barometer notiert aktuell auf dem tiefsten Stand seit dem Start der Erhebung im Jahr 2021. Damals - also mitten in der Pandemie - wurde ein Wert von -4,1 Punkten ermittelt. Nun sind es sogar -7,3. Schon im letzten Jahr, also mitten in den Zollwirren, hatte ein tiefer Wert von -6,3 resultiert. Davor hatte der Index zwei Jahre im Plus notiert.