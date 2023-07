"Wandern und Aktivitäten im Freien freuen sich in der Schweiz über immer grössere Beliebtheit und so gelingt es den Schweizer Bergbahnen, dank angepasstem Angebot auch in der warmen Jahreszeit immer mehr Gäste anzuziehen", erklärte Verbandsdirektor Berno Stoffel. Die Rückkehr der ausländischen Touristen, vor allem aus Asien, mache sich bemerkbar.