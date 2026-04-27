Mit einem geschätzten Energieunabhängigkeitsgrad von 32 Prozent im Jahr 2026 liegt die Schweiz im Vergleich zu den EU-Staaten im Mittelfeld. Estland führt die Rangliste deutlich an und deckt mehr als 97 Prozent seines Bedarfs durch Eigenproduktion. Auch Lettland, Rumänien und Schweden beziehen über die Hälfte ihrer Energie aus heimischen Quellen. Frankreich kommt auf 18 Prozent - dort fällt der «Tag der Energieunabhängigkeit» bereits auf den 9. März.