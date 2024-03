Ziel sei es, Synergien zu schaffen, das Verkaufskonzept zu erweitern und die Ernährung im Bereich «Food-Tech» in Norwegen voranzutreiben, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. So will etwa Tine mit Automaten von Selecta Milchprodukte in Norwegen verkaufen. Im Rahmen der Partnerschaft werde Selecta zudem den Betrieb von Automaten von Tine übernehmen.