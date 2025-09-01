Charrière, die seit 2022 Finanzchefin war, übernimmt das Amt des Chief Transition Officer. Damit werde sie weiterhin zur Transformation von Selecta beitragen. Charrière bleibe bis zum ersten Quartal 2026 Mitglied der Konzernleitung, hiess es weiter.
Zudem wurde Paul Hearne zum Chief Business Profitability Officer ernannt. Zu seinen Aufgaben gehören die Optimierung der Kundenbindung, die Steigerung der betrieblichen Effizienz und die Erschliessung neuer Geschäfte mit starken Margen.
Darüber hinaus streicht Selecta die Position des Kommerzchefs. Daher beendet Jan Marck Vrijlandt seine Tätigkeit am kommenden Freitag, 5. September. Vrijlandt war 30 Jahre für Selecta in verschiedenen Positionen auf Gruppenebene und in der Marktführung tätig.
jb/to
(AWP)