In diesem Zusammenhang hatte Selecta Anfang Woche mitgeteilt, dass sie sich über eine neue Kreditfazilität, die von einigen ihrer bestehenden Anleihegläubiger bereitgestellt wird, zusätzliche Liquidität in Höhe von 50 Millionen Euro gesichert habe. Die zusätzliche Finanzierung hat gemäss den Angaben von Selecta den Barmittelbestand auf 73 Millionen Euro per Ende 2024 erhöht.