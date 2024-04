Die Selecta-Gruppe mit Sitz in Cham ZG ist in 16 Ländern tätig. 2023 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 1,2 Milliarden Franken und wies einen operativen Gewinn (EBITDA) von 207 Millionen Franken aus. Das Unternehmen befindet sich seit 2015 in Besitz des US-Finanzinvestors KKR.