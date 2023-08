Selecta habe zudem seine "Foodtech-Installationen" in Europa deutlich steigern können, dies vor allem dank einer Ausweitung in den Lebensmittelmärkten wie auch im Bereich der "intelligenten Verkaufslösungen". Zum Umsatzwachstum habe auch die Partnerschaft mit dem Süsswarenhersteller Mars beigetragen, die zu steigenden Verkäufen in Grossbritannien, Belgien und Österreich geführt habe. So habe unlängst Selecta Österreich den Mars-Maschinenpark an 350 Standorten übernommen.