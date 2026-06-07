Selenskyj forderte einmal die Weltgemeinschaft zum Durchgreifen gegen Russland auf. «In dieser Nacht gab es russische Angriffe auch auf andere zivile Objekte in 13 unserer Regionen», sagte er. Im Laufe der Woche habe Russland 88 Raketen und Marschflugkörper, über 3.250 Kampfdrohnen und etwa 1.800 Gleitbomben gegen die Ukraine eingesetzt. Die Behörden in der umkämpften Region Saporischschja meldeten am Vormittag, dass eine russische Gleitbombe drei Menschen in einem Dorf getötet habe.