Es mehrten sich Hinweise, dass der Vorfall kein Zufall war, schrieb der ukrainische Präsident. Die Ukraine biete Polen Unterstützung beim Aufbau eines Warn- und Schutzsystems an. Nach Angaben aus Kiew überflog um 0.50 Uhr (23.50 MESZ) die erste russische Drohne die Grenze zwischen der Ukraine und Polen. Mindestens zwei Drohnen, die in polnisches Gebiet eindrangen, sollen den belarussischen Luftraum genutzt haben.