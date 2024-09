EU-Kommissionspräsidentin in Kiew erwartet

An diesem Freitag wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew erwartet. Selenskyj kündigte Gespräche mit ihr über die Vorbereitungen auf den Winter an. «Natürlich ist die Energiefrage eine dringende Priorität», sagte er. Auch die Lage an der Front, Waffenlieferungen und gemeinsame Rüstungsprojekte sollen seinen Worten zufolge erörtert werden - ebenso wie der Weg der Ukraine in die EU sowie weitere finanzielle Unterstützung für das von Russland angegriffene Land.